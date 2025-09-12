167 yıllık çınarlar böyle katledilmişti

Çırağan Sarayı'nın 3'üncü Ahmed döneminde yapımına başlanmasıyla bölgede yaygın olarak bulunan çınarlarla birlikte yer yer görülen, güçlü bağışıklık sistemi, kuru, kirli havaya, yara ve bereye karşı da dirençli olan Londra çınarları, daha yaygın olarak 1718 yılında Avrupa'dan getirildi. Daha sonraki yıllarda Sultan 1'inci ve 3'üncü Selim tarafından da dikimleri yapılan çınar ağaçları, 2'nci Abdülhamid Han döneminde Yıldız Sarayı'nın kullanıma başlamasıyla güzergâh boyunca uzatıldı. Bu kapsamda günümüze kadar karşılıklı olarak toplam 646 adet Londra Çınarı olarak bilinen ağaç Çırağan Caddesi boyunca uzandı. Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi bulunan Londra çınarlarından Çırağan Caddesi'nde kesilenlerin ise 167 yıllık olduğu tahmin ediliyor.