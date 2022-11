Kişinin sahip olduğu burcu ve bu burcun hangi burç grubuna dahil olduğunu bilmesi, karakterini daha iyi anlamasını ve daha uyumlu yaşamasını sağlamaktadır. Bu nedenle 17 Eylül hangi burç oluyor gibi soruların yanıtı merak edilmektedir. 17 Eylül burcu özellikleri, yükseleni ve burç yorumu Başak burcu için güncel olarak takip edilmektedir. İşte 17 Eylül'de doğmuş olanların burcu.

17 EYLÜL'DE DOĞAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

17 Eylül'de dünyaya gelenler Başak burcuna mensup olmaktadır. Başak burcu 23 Ağustos ile 23 Eylül arasını kapsamaktadır. Bu tarihte doğanların burcu olan Başak Toprak grubuna dahildir.

BAŞAK BURCU - 17 EYLÜL BURCU ÖZELLİKLERİ

Grup: Toprak/dişi/değişken

Yönetici Gezegen: Merkür

Renk: Açık sarı, açık mavi, turkuvaz

Uğurlu Taş: Mavi safir, mavi necef, mavi kristal, zebercet

Şanslı Sayı: 5

Şanslı Gün: Çarşamba

Karşıt Burç: Balık

Şehirler: Paris, Boston, Kudüs

Metal: Civa

Çiçekler: Açelya, sarı menekşe, lavanta, zambak

Ağaçlar: Fındık, kayın, meşe

17 EYLÜL BAŞAK BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç kişinin doğduğu saate, dakikaya ve doğum yerine göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aynı günde doğan herkesin yükseleni farklıdır. 17 Eylül yükseleni hesaplama için kişinin doğum saatini bilmesi gerekmektedir.

BAŞAK BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Yönetici gezegeninden dolayı hep bilgiyi ararlar. Zekalarını kendilerine yardımcı olan bir hizmetçi gibi görürler. Bu nedenle Başak burcunu tanımlayan sözcük "İncelerim"dir. Başak'lar çalışkan ve pratik insanlar olup, yaşamlarındaki en önemli konu İş'tir. Güvendikleri kişilere yardım etmeyi sevmelerine rağmen, inanmadıkları ve tembel olduklarını bildikleri kişilere karşı soğuk davranırlar. Yaşamları boyunca dinlenmeden çalışırlar. Onların dinlenme biçimi bile başkalarına yorucu gelebilir. Başak'ların yaşamda ayrıntılar arasında boğulma riskleri hep vardır. Böyle anlarda bile, kendi yöntemleri ile yaptıkları işlerde gelişigüzel şeyler bulunabileceğini kabul etmezler. Başaklar, genellikle kendilerini hiç kimseye kullandırmazlar, sınırlarını belirleyerek 'hayır' demesini bilirler. Tutumlulukları bazen pintilik derecesindedir. İçli-dışlı olmayı sevmedikleri için, soğuk ve mesafeli bir görünüşleri vardır.

BAŞAK BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Garip bir doğaları vardır. Az veya çok, kendilerine yeten tavırlarıyla evliliğe her zaman tepkilidirler. Seçici ve eleştirici tutumlarıyla, aşkı sürekli kendilerinden sürekli uzaklaştırırlar. Hele evliliği hiç yaklaştırmazken, ilişkilerinde bencilliklerini ortaya koyarlar. Eğer; bir gün gerçekten evlenmeyi isterlerse, ilişkilerini saygı ve mantık çerçevesinde yürütürlerdir. Mükemmelliği arayan bir kişi olarak, seçtikleri eş onları fazlasıyla hak ederler. Onlar da bunun farkındadır. Bu evlilikte, asla ayrılığa yer olmayacaktır. Kusursuz bir anne örneği oldukları için, çocuklarının da her konuda mükemmel olmasını isterler. Ev ve iş yaşamı aynı derecede önemli olduğundan, her ikisini de başarılı bir şekilde götürürsünüz. Çocuklarıyla terbiyeli ve söz dinleyen çocuklar olacak ve saygılı bir şekilde ilişkileriniz yürüteceklerdir. Klasik ve sade zevkleri vardır. Hedeflerini iyi seçerler. Başarı için hiçbir engel tanımazlar. Tarafsız gibi görünseler de, taraf tutarlar. Tutkulu fakat kinci değildirler. Duygu ve mantığı arasında müthiş bir denge yeteneği vardır. İlişkilerinde çok severse taviz verirler. Tenkit edilmeye gelemezler.

BAŞAK BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Yaşama sade bakan doğal ve samimi kişilerdir. Onlarla yaşamak kolay değildir. Çünkü disiplin duygusu içinde yaşadıkları için, birlikte oldukları kişilerin de yaşam düzenlerine karışırlar. Titiz ve sorgulayıcıdırlar. Amaçsız ve beklentisiz kişiler için, zaman harcamaktan hoşlanmazlar. İyi, bir aile reisi oldukları söylense de, bunu geciktirmek için her türlü yolu denerler ve müzmin bir bekar olmaktan kurtulamazlar. Aşk ilişkileri zordur. Sürekli denetleme duyguları yüzünden partnerleriyle aralarında sürekli sorun çıkar. Baba oldukları zaman da bu duyguyu geç tatmanın keyifsizliğini duyarlar. Onları en iyi koşullarda yetiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Çocukları onların düzenlerinden sıkılsa bile en küçük sorunlarında yanlarında babalarını görmekten keyif alırlar. Temkinlidirler ve hata yapmaktan çekinirler. Mükemmel olmak için her türlü olanakları sonuna kadar savunur ve kullanırlar. Yapmak istedikleri ile hayalleri arasında uçurum yoktur. Dünyayı kendi kişisel çerçevesinden görmeye alışkındırlar. Duygusal istekleri ve arzuları ön plandadır. Sabit düşünme konusunda ısrarcı ve ödün vermedikleri için kendini zorlayacak konular ortaya çıkacaktır.