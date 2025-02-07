17 yaşındaki Naz kaza kurbanı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar-Kuşadası Yolu üzeri Nazilli Pazarı önünde Ö.A. (25) idaresindeki otomobil ile Mert Eren Y. (18) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü Mert Eren Y. ve Rukiye Naz Önal (17) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm çabalarına rağmen motosiklette yolcu konumundaki Rukiye Naz Önal hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Mert Eren Y.'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Aydın'ın İncirliova ilçesinde sürücüsü belirlenemeyen 09 S 2111 plakalı otomobil ile Mustafa Çehentaş idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Cehentaş köprüden uçup şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracını ve yaralı arkadaşı E.A.'yı olay yerinden bırakıp yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekibi, Mustafa Çehentaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Elazığ-Malatya yolu Yalındamlar köyü mevkiinde meydana gelen kazada Murat Kaya idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü Murat Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.