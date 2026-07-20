170 Milyon liralık altını 10 dakikada çaldı

Olay, 14 Temmuz 2026 tarihinde Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu deposundan gerçekleştirilen hırsızlığın ardından kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, maskeli şüphelilerin çarşıya valizle girerek yaklaşık 10 dakika içinde milyonlarca liralık altınla ayrıldığı belirlendi.
170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video
ALTINDAN DUŞA KABİN ALTINDA ÇIKTI
Kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelisi N.İ. ile suç ortağı E.İ., olayın yaşandığı gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kağıthane'deki adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan 51 kilo 482 gram altının tamamı duşa kabin altına saklanmış çanta içinde ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.