Haberler Yaşam Haberleri 170 Milyon liralık altını 10 dakikada çaldı
Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:56 Son Güncelleme: 20.07.2026 10:14

170 Milyon liralık altını 10 dakikada çaldı

İstanbul Fatih’te bir kuyumcu deposundan piyasa değeri yaklaşık 170 milyon lira olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını çalan şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Çalınan altının tamamı eksiksiz şekilde ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
170 Milyon liralık altını 10 dakikada çaldı
  • ABONE OL

Olay, 14 Temmuz 2026 tarihinde Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu deposundan gerçekleştirilen hırsızlığın ardından kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, maskeli şüphelilerin çarşıya valizle girerek yaklaşık 10 dakika içinde milyonlarca liralık altınla ayrıldığı belirlendi.

170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video

ALTINDAN DUŞA KABİN ALTINDA ÇIKTI

Kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelisi N.İ. ile suç ortağı E.İ., olayın yaşandığı gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kağıthane'deki adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan 51 kilo 482 gram altının tamamı duşa kabin altına saklanmış çanta içinde ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #KAĞITHANE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
170 Milyon liralık altını 10 dakikada çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA