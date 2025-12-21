‘173 yaşlı bakımevi, 150 kadın konukevi hizmet veriyor’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, emekli otelleri ile ilgili haberlerin "bilinçli olarak kriz gibi sunulmaya çalışıldığını" söyledi. Konuya dair açıklamada bulunan Bakan Göktaş şunları söyledi: "Günlerdir ifade edilen iddialar hakkında gerekli incelemeleri yaptık. Üzülerek gördük ki devletimizin sunduğu tüm imkânlara rağmen bireysel tercihler, bilinçli olarak vatandaşları yanıltmak amacıyla toplumsal kriz gibi sunulmaya çalışıldı. Devletin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir. Şu anda 173 huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi hizmet veriyor. Geliri olmayan yaşlılardan ücret alınmıyor. Önceliğimiz yaşlılarımızın kurum bakımı yerine sosyal bağlarını koruyarak aktif yaşam sürmelerini sağlamak. 112'si Bakanlığa bağlı 150 kadın konukevi var. Doluluk oranı şu anda yüzde 69. Çalışmalarımız devam ediyor."