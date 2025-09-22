18 il merkezli siber suç operasyonu! 170 şüpheli yakalandı, 55’i tutuklandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüpheliler hakkında 18 il merkezli operasyon düzenlendi.

170 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık' suçlarına yönelik son 5 günde 18 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 55'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 34'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini öğrenildi.

341 MİLYONLUK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 milyon TL değerinde 5 adet şirket, 7 adet konut ve 10 adet araca el konuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA: 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'MİZE BİLDİRİN, BİZ GEREĞİNİ YAPALIM

Bakan Yerlikaya, valileri, cumhuriyet başsavcılıklarını, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, il emniyet müdürlerini, polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, "Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım" ifadesini kullandı.