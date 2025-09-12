18 yaşından küçüklerin atış yapması yasaklanacak

Hükümet, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için öngörülen ceza indirimlerinin yeni baştan değerlendirilmesi ve çocukları suç işlemeye yönlendiren sokak çeteleriyle amansız mücadele için kapsamlı bir düzenlemeye hazırlanıyor. Düzenleme çerçevesinde poligonlarda 15-18 yaş aralığındaki çocuklara velileri yanında olmak şartıyla verilen atış yapabilme izni de kaldırılacak. "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik"te yapılacak düzenleme ile 18 yaşından küçüklerin poligonlara girişlerine izin verilmeyecek. Ayrıca poligonların internet siteleri veya sosyal medya hesaplarında silah atışı yapılmasını özendirecek şekilde hiçbir görsele de yer verilemeyecek.

MERAK EDİLENLER

18 yaşını doldurmuş vatandaşlar gerek taşıma ve bulundurma ruhsatı ile gerekse poligona ait silahlarla atış talimi yapabilirken, poligonlara ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları ise şöyle:

Atış poligonundan kimler faydalanabilir?

18 yaşını doldurmuş herkes, silah ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın poligonun ruhsatlı tabancaları ve mermileri ile atış yapabilir.

Silah ve atış konusunda hiçbir bilgiye sahip değilim, buna rağmen atış yapabilir miyim?

Poligonlarda bulunan deneyimli personel vasıtası ile atıştan hemen önce kısa bir eğitim verilerek, kişiler atış talimine hazırlanabiliyor.

Ruhsatlı tabancam ve kendime ait mermilerim var, bunlarla atış yapabilir miyim?

Evet, kendinize ait ruhsatlı silahınız ve mermilerinizle sadece poligon kullanım ücretini ödeyip atış yapabilirsiniz. Atış poligonunda atış yapmak üzere gelen kişilerin, varsa, taşıma veya bulundurma ruhsatlarını, yoksa geçerli kimliklerini ibraz etmeleri ve kaydettirmeleri zorunludur. Mevzuat gereği ruhsat sahibinin dışında kimse kişinin silahıyla atış yapamaz.

Hedef kağıdına bir canlının fotoğrafı konulabilir mi?

Hayır. Hiçbir şekilde şahıs, hayvan, bitki, gerçekte var olan veya vefat etmiş her hangi bir canlının fotoğrafını mizahi bir yaklaşım olsa bile konulamaz.