19 yaşındaki motokurye feci kazada can verdi

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Ayazma Caddesi'nde seyreden M.K. idaresindeki otomobil ile 19 yaşındaki motokurye A.A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü A.A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Genç sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

Otomobil sürücüsü olay yerinde kaçarken, aracı çevrede terk edilmiş halde bulundu. Sürücü M.K., 2 saat sonra polis merkezine gelerek teslim oldu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Motosiklet sürücüsünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere memleketi Bolu'ya götürüldü.