19 yıl önce Arzu Nihan Çelik’i öldürdüğünü itiraf eden sanığa 25 yıl hapis talebi

Fatih'te 5 Mayıs 2004 günü sabah saat 06:30 sıralarında meydana gelen olayda başından iki kurşunla vurularak öldürülen müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik cinayetindeki sır perdesi ortadan kalkmıştı. 26 Eylül 2022'de polise giden 52 yaşındaki Erkan Can'ın itiraf etmesiyle olay açıklığa kavuşmuştu. Şüpheliler Erkan Can ve Ceyhan Özmaden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

EŞİNİ ORTADAN KALDIRTMAK İSTEMİŞ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktulün eşi Şerafettin Çelik'in başka suçlardan cezaevinde olduğu dönemde eşi ve kardeşinin aralarında ilişki olduğundan şüphelendiğini, bu nedenle daha önce cezaevinde bir dönem birlikte kaldığı Ceyhan Özmaden ve Erkan Can aracılığıyla eşini ortadan kaldırmaya karar verdiği kaydedildi. Şüpheliler Erkan Can ve Ceyhan Özmaden'in teklifleri kabul ettiği ve kimin temin ettiği bilinmeyen cinayet silahı ile İstanbul'a geldiklerine yer verildi.

KAFASINDAN TUTURAK ATEŞ ETMİŞ

İddianamede, şüphelilerin İstanbul Fatih'te bir otelde konakladığı ve 5 Mayıs 2004'te 06:30 sularında Arzu Nihan Çelik'in evine gittikleri ve kapıyı açar açmaz şüpheli Erkan'ın bir el ateş ettiği ardından kaçmaya çalışırken yere düşen maktulü kafasından tutarak yakından bir el ateş daha ederek öldürdüğü yer aldı. Şüphelilerin eylemlerinin ardından olay yerinden kaçtıkları ve bindikleri vapurda suç aleti silahı Marmara Denizi'ne attığı yönünde ifadelerine değinildi.

ŞÜPHELİLERİN 25 YIL HAPSİ İSTENDİ

Suçun azmettiricisi Şerafettin Çelik'in 2019'da vefat ettiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheliler Erkan Can ile Ceyhan Özmaden'in cinayeti azmettirenin kim olduğunun ortaya çıkmasını sağladıkları da belirtilerek 'tasarlayarak birlikte kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

CİNEYETİ İŞLEYEN SANIK SAVUNMA YAPTI

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü duruşmaya, tutuklu sanıklar Erkan Can ve Ceyhan Özmaden getirildiler. Erkan Can savunmasında, "Ben kendi isteğimle teslim oldum. Tanık rolünden sanık rolüne geçtim. İddianamede oklar beni göstermektedir. Hâlbuki bu dosyayı gerçeklerle birlikte önünüze getiren benim. Ben Batı Trakya Türküyüm. Tekirdağ'da 43 yıldır ikamet ediyorum. Ceyhan'ı 2000'li yılların başında tanıdım. Kavgalarımız olurdu. Yıllar geçti ve cezaevinden çıktım. O da o dönem cezaevinden çıkmış ve bana 'Bir ağabeyin hanımı fazla sosyalleşiyormuş' dedi" şeklinde konuştu.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, somut olayda sanıkların azmettiren Şerafettin Çelik'in isteği doğrultusunda suç işlemeye karar verdikleri, Tekirdağ'da silah temin ettikten sonra İstanbul'a geldikleri, bir gece otelde kaldıktan sonra Arzu Nihan Çelik'in evine gittikleri, eylemi gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları anlatıldı. Savcı, sanıkların müşterek fail olarak eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiklerini belirtti. Suçun azmettiricisi Şerafettin Çelik'in 2019'da vefat ettiğinin belirtilen mütalaada, sanıklar Erkan Can ile Ceyhan Özmaden'in cinayeti azmettirenin kim olduğunun ortaya çıkmasını sağladıkları gerekçesiyle "Tasarlayarak birlikte kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.