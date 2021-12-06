19 yıllık cinayeti camdaki iz çözdü

Antalya’da 19 yıl önce işlenen cinayet, kırık camdaki parmak iziyle çözüldü. Yakalanan katil Ahmet Ünal’a verilen 30 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2002'de işlenen cinayet, kırık camdaki parmak iziyle çözüldü. Örenşehir Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde bekçilik yapan Mehmet Arslan'ın, 7 Ocak 2002'de öldürüldükten sonra yarı gömülü vaziyette bulunmasının ardından başlayan soruşturmada, önce aynı bölgede gasp suçu işlediği belirlenen İsmail Akdağ isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan yargılamada "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Katil ise bulunamadı. Cesedin bulunduğu alanda kırık cam parçaları üzerinden parmak izi tespit edilirken, bu parmak izinin kime ait olduğuna yönelik çalışmalar 2019'a kadar sürdü. Camdaki parmak izi incelenip sisteme kaydedilirken, cinayetten 17 yıl sonra Ahmet Ünal isimli kişi 26 Aralık 2019'da kimlik kartını değiştirmek için parmak izi verdi.
PARMAK İZİ EŞLEŞTİ
Ünal'ın verdiği parmak izleri ile 19 yıl önce camdan alınan izler eşleşti. Zanlı gözaltına alındı. Yapılan sorgusunda ise olay tarihinde alkollü olduğunu, bekçi Arslan'ın site içerisinden geçmesine izin vermediği için tartıştığını, tartışma sonucunda ise üzerindeki çakıyı bekçiye salladığını belirterek sonrasını hatırlamadığını anlattı. Ünal'ın, hakkında cezası kesinleşen İsmail Akdağ ile birlikte cinayeti işlediği mahkemece sabit görüldü. 30 yıl hapse mahkûm edilen katille ilgili verilen ceza, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce de onandı. Cinayet dosyası, kararla 19 yıl sonra kapanmış oldu.