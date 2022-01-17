19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı! Divanın altından çıkıp öldürmüş, cesedi köye gömmüş





KEMİKLER CANBOLAT'A AİT ÇIKTI

İfadesi alınan C.Ş. de cinayeti itiraf etti. Cinayeti kardeşi ve sevgilisinin başına bir şey gelebileceği korkusu ile işlediklerini söyledi. Cesedi evden A.Ş ile çıkardıktan sonra olay yerine yakın bir bölgede bulunan Sarıçubuk Köyü'ne götürdüğünü ve burada bir tarlaya gömdüğünü söyledi. Belirtilen bölgede yapılan kazı çalışmalarında Ruhi Canpolat'ın cesedine ait kemikler gömülü olduğu yerden çıkarılarak otopsi sonucu çocuklarına teslim edildi.