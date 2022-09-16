Haberler Yaşam Haberleri 1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon'ın 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?
Giriş Tarihi: 16.9.2022 21:36 Son Güncelleme: 16.9.2022 21:36

1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon'ın 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden yarışmacıyı konuk eden ve yönelttiği sorularla yarışmacılara ve ekran başındaki izleyicilere yeni bilgiler edindiren “Kim Milyoner Olmak İster?” in son bölümünde sorulan 1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon'ın 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir? sorusu izleyenler tarafından merak edilerek 1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon'ın 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir? şeklinde araştırılmaya başlandı. İşte çok merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon’ın 1954’te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan 1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon'ın 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.



SORU: 1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon'ın 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?

A- Beyaz Saray ana giriş kapısının kolu
B- Senato başkanlık tokmağı (CEVAP)
C- Beyaz Saray'daki vazo
D- Senatodaki büyük ayna

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1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon'ın 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?
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