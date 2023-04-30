Haberler Yaşam Haberleri 1990 yapımı "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" filminin afişinde, filmin başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?
Giriş Tarihi: 30.4.2023 22:57 Son Güncelleme: 30.4.2023 22:57

1990 yapımı "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" filminin afişinde, filmin başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 30 Nisan 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan 1990 yapımı "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" filminin afişinde, filmin başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen izleyiciler bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı ve tüm detaylar.

1990 yapımı Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni filminin afişinde, filmin başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 30 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 1990 yapımı "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" filminin afişinde, filmin başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (30 NİSAN 2023)

ATV ile 30 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 1990 yapımı "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" filminin afişinde, filmin başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?

A- Eşek
B- Bisiklet
C- Deve
D- Kaplumbağa (CEVAP)


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1990 yapımı "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" filminin afişinde, filmin başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?
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