"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 30 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 1990 yapımı "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" filminin afişinde, filmin başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (30 NİSAN 2023)

ATV ile 30 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;