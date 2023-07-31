2 ay önce uçuş hostesliğine başlayan Merve, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Korkunç olay Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta dün meydana gelen olayda, Ankara'da bir markette çalışan Batuhan Canbak, Antalya'ya kız arkadaşı Merve Girişmek ile görüşmek için geldi.

Batuhan Canbak ile Merve Girişmek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Canbak, yanında bulunan silah ile ensesinden vurdu. Ardından olay yerinden 300 metre uzaklaştıktan sonra aynı silahla başına ateş etti.Silah sesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Merve Girişmek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Batuhan Canbak'ta kurtarılamadı.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Korkunç cinayetin ardından Merve Girişmek'in cenazesi yakınları tarafından alınarak Ankara'ya götürüldü. Aslen Karabük'lü olan Merve Girişmek'in ailesinin Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Cinayeti öğrenen babası Dursun Girişmek ve aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu. Girişmek ailesi kızlarının Ankara'da üniversite okuduktan sonra hayali olan uçuş hostesliği mesleğini Antalya'da 2 ay önce başladığını kaydetti.

OTOBÜSLE GELİP VURMUŞ

Batuhan Canbak'ın ise Ankara'da zincir markette çalıştığı öğrenildi. Otobüsle Antalya'ya geldikten sonra Merve Girişmek ile görüşmesi sırasında tartışma çıktığı ve cinayet ve intihar olayının meydana geldiği öğrenildi. Batuhan Canbak'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Canbak'ın silahının ruhsatsız olduğu öğrenildi.