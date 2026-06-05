2 ay sonra düğünü vardı! Trafik kazası bıçaklı dehşete döndü: Baran Fakhani defalarca kez bıçaklanarak katledildi!

TRAFİK TARTIŞMASI BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fakhani ailesi kaza yaptıkları araçtaki kişiler tarafından bıçak ve sopalarla saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kavgada yaralanan baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.