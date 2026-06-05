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Giriş Tarihi: 5.06.2026 09:40

2 ay sonra düğünü vardı! Trafik kazası bıçaklı dehşete döndü: Baran Fakhani defalarca kez bıçaklanarak katledildi!

İstanbul Sultangazi’de meydana gelen trafik kazası dehşete düşürdü. Yaşanan kazada kimse yaralanmazken taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda 2 ay sonra düğünü olacağı öğrenilen 25 yaşındaki Baran Fakhani defalarca bıçaklanarak katledilirken, yaralanan Hakim Fakhani(57) ve Barış Fakhani'nin (34) tedavisi sürüyor. Kazanın ardından yaşanan kabus anları ise kameraya saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
2 ay sonra düğünü vardı! Trafik kazası bıçaklı dehşete döndü: Baran Fakhani defalarca kez bıçaklanarak katledildi!
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Olay, saat 08.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GG 502 plakalı araçta bulunan Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar arasında tartışma çıktı.

TRAFİK TARTIŞMASI BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fakhani ailesi kaza yaptıkları araçtaki kişiler tarafından bıçak ve sopalarla saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kavgada yaralanan baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Olayda 4 yerinden bıçaklanan Baran Fakhani yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yerinden bıçaklanan Barış Fakhani ile kafasından yaralandığı belirlenen baba Hakim Fakhani'nin ise tedavisi sürüyor. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Baran Fakhani'nin 2 ay sonra evleneceği öğrenildi.

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KORKUNÇ KAVGA KAMERADA

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir şüphelinin bıçakla tartıştığı kişiye saldırdığı anlar yer aldı. Güvenil kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişinin elinde bıçakla dolaştığı çevredekilerin kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SULTANGAZİ

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2 ay sonra düğünü vardı! Trafik kazası bıçaklı dehşete döndü: Baran Fakhani defalarca kez bıçaklanarak katledildi!
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