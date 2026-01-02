2 aylık bebeğini aç bırakıp öldürdü

İstanbul'da 2 aylık bir bebeğin açlıktan hayatını kaybettiği şüphesiyle anne, nikahsız birlikte yaşadığı baba, dede ve anneanne tutuklandı.Fatih ilçesinde 2 aylık bir bebeğin ölümüyle ilgili yapılan ilk incelemelerde bebeğin uzun süredir beslenmediği belirlendi. Olay, 30 Aralık'ta Yaren Yüksel (20) isimli annenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirmesi üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.Soruşturmada bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldiği, 7 Kasım'da 3 kilo 200 gram ağırlığında taburcu edildiği belirlendi. Ancak bebeğin hayatını kaybettiği gün yaklaşık 2 kiloya düştüğü ve karın bölgesinde içe çökme olduğu tespit edildi. Anne Yaren Yüksel'in, bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybetmesine rağmen 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, ayrıca son 3 gündür bebeğin beslenmediğine ilişkin çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Bunun üzerine anne gözaltına alındı. Polis ekipleri, Yaren Yüksel'in nikahsız birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu belirlenen Bilal Yıldırım ile aynı evde yaşayan anneanne Aysel Yüksel ve dede Yasin Emre Yüksel'i de gözaltına aldı. Bu kişiler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.