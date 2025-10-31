2 aylık eşi Necla Alp’i boğazını keserek katletmişti! 3 yıl sonra tahliye olan cani koca hakkında yeni karar

Olay, 31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Necla Alp (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa Aydoğdu (33) ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti.