2 aylık eşi Necla’yı katleden cani serbest: Katil aramızda

Aydın'da Mustafa Aydoğdu (33) 2022 yılında henüz 2 aylık evli olduğu Necla Alp'i (32) boğazını keserek katletmişti. Cani koca hakkında "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor düzenlenmesinin ardından 3 yıl sonra tahliye edilmişti. Tahliye kararına yapılan itirazın ardından yeniden yakalanarak gözaltına alınan Aydoğdu, 1.5 aylık tedavisinin ardından ikinci kez serbest bırakıldı.Korkunç olay, 31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana geldi. Necla Alp, birliktelikleri boyunca psikolojik rahatsızlığının gizlendiği iddia edilen 2 aylık eşi Mustafa Aydoğdu tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Aydoğdu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 3 yıl cezaevinde kalan Mustafa Aydoğdu hakkında akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Necla Alp'in ailesi kızlarının katilinin 3 yıl sonra tahliye edilmesine itirazda bulundu. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hâkimliği Mustafa Aydoğdu hakkında tahliye kararını kaldırıldı.Mustafa Aydoğdu yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak yüksek güvenlikli hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 1.5 ay Kocaeli'nde tedavi gören Mustafa Aydoğdu, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden serbest bırakıldı.Oğlu tahliye edilen baba Aziz Aydoğdu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" ifadelerini kullanmıştı. Baba Aziz Aydoğdu'nun paylaşımı tepki toplamıştı.