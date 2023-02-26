2 ayrı iş yeri sahibine çakıyla saldırdı: O anlar kamerada

DAHA ÖNCE DE MÜŞTERİYE SALDIRMIŞ

Arif Dülger, Yıldırım'ın daha önce de markete gelip, müşterisine saldırdığını belirterek, "İbrahim Yıldırım'ı yaklaşık 3 aydır bu civarda görüyorum. Daha önce de iş yerime gelip, bir müşterime yumruk attı. Akli dengesinin yerinde olmadığını tahmin ettiğim için dayak yememesi için koruyup, dükkandan uzaklaştırmıştım. Bu kez birkaç ürünün fiyatını sordu daha sonra saldırdı. Yine yumruk attığını sandım ama elinde çakı varmış. Ucuz atlattım ama diğer esnaf arkadaşım benim kadar şanslı değilmiş. Burada kaldığı sürede başkalarına da saldırdığını duydum. Kontrol altında tutulması gerekiyor. Başka insanlara da zarar verebilir" diye konuştu.