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Giriş Tarihi: 16.07.2026 19:43

2 bilezik gasbetmişti: 'Kuyumcu soygunu nasıl yapılır' araması yapmış!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir şüpheli, silahlı şekilde girdiği kuyumcudan değeri 200 bin lira olan 2 bileziği çaldı. İhbar üzerine yapılan çalışmalarda şahıs 2 saat sonra kıskıvrak yakalanırken, internet üzerinden 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' şeklinde arama yaptığı ortaya çıktı.

DHA Yaşam
2 bilezik gasbetmişti: ’Kuyumcu soygunu nasıl yapılır’ araması yapmış!
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Olay, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Elinde silahla kuyumcu dükkanına giren bir şüpheli, yaklaşık 200 bin lira değerinde olan 2 bileziği gasbederek, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kimliği tespit edilen şüphelinin olayın ardından yaya olarak evine gittiği tespit etti. Polisin eve düzenlediği baskında soygun şüphelisi, olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanarak, gözaltına alındı.

İNTERNETTEN 'SOYGUN NASIL YAPILIR' ARAŞTIRMASI YAPMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri soygunu şüphelinin tek başına gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin evinde yapılan arama ve bilgisayarındaki incelemede ise 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' şeklinde arama yaptığı öğrenildi.

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#ANKARA #ETİMESGUT

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2 bilezik gasbetmişti: 'Kuyumcu soygunu nasıl yapılır' araması yapmış!
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