2 bilezik gasbetmişti: ’Kuyumcu soygunu nasıl yapılır’ araması yapmış!

Olay, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Elinde silahla kuyumcu dükkanına giren bir şüpheli, yaklaşık 200 bin lira değerinde olan 2 bileziği gasbederek, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kimliği tespit edilen şüphelinin olayın ardından yaya olarak evine gittiği tespit etti. Polisin eve düzenlediği baskında soygun şüphelisi, olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanarak, gözaltına alındı.