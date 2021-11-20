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Giriş Tarihi: 21.11.2021

2 bin 779 telefon ile Guinness’e rekor başvurusu

2 bin 779 telefon ile Guinness’e rekor başvurusu
İstanbul'da elektronik teknisyenliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu (42) evinin 2 odasını, tutku haline dönüştürdüğü telefonlarına ayırdı. Şu anda 150 farklı modele ait 2 bin 779 adet telefon koleksiyonu bulu- nan Karagüdekoğlu'nun Guinness Dünya Rekorları'na yaptığı başvurusu onaylandı. Karagüdekoğlu, 2010 senesinde bin 563 adet farklı cep telefonuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Almanyalı Carsten Tews'in rekorunu kırmak istiyor. Rekoru kırıp adını tarihe yazdırmayı hayal eden Karagüdekoğlu, bu telefon koleksiyonunu kızı Liya'ya armağan ettiğini ve ileride biriktirdiği telefonların müze haline gelmesi için çabalayacağını söyledi.

BİR AYA SONUÇLANIYOR
Karagüdekoğlu, "Bundan sonraki süreçte hakem heyetine davetimiz olacak veya biz kanıtları internet sitesine yükleyeceğiz veya onlar bir hakem gönderecekler. Karşılıklı istişareyle sertifikayı inşallah alacağız. 15 gün ila 1 ay içinde sonuç belli oluyor" dedi. İHA

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2 bin 779 telefon ile Guinness’e rekor başvurusu
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