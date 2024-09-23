2 bin yıllık deniz fenerine son rötuşlar

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Patara Antik Kenti'nde bulunan, 2 bin yıllık geçmişe sahip Deniz Feneri ile Telsiz Telgraf İstasyonu'nun çalışmalarında sona gelindi. 2020'de başlayan restorasyon çalışmaları kapsamında en üstteki kemerli bölümün üzerine gelecek olan kubbe ile birlikte 2024 sonunda restorasyon süreci tamamlanarak, açılması planlanıyor. Patara Antik Kenti'nde bulunan Deniz Feneri ile Telsiz Telgraf İstasyonu'nun restorasyon çalışmalarını inceleyen Antalya Valisi Hulusi Şahin'de çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.