2 bin yıllık yapı ışıl ışıl

Diyarbakır'da yer alan yaklaşık 2 bin yıldan fazla bir süredir ayakta kalan tarihi Ulu Cami ışıklandırıldı. Muhteşem ışıklandırılmış haliyle gündüz gibi gece de misafirlerini ağırlayan ve 5'inci Haremi Şerif olarak kabul edilen Ulu Cami, Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. Tarihi Sur ilçesindeki Ulu Cami, bölgede sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda Diyarbakır'ın tarih, kültür ve inanç birikiminin sembolü olarak da biliniyor. Ulu Cami'yi görmeye gelen ziyaretçiler, avluda taş duvarlardaki ışık yansımalarını hayranlıkla izliyor. Kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte, 2 bin yılı aşkındır ayakta duran ve 639 yılında camiye çevrilen tarihi eserin, bir süre önce restorasyonu yapıldı. Onarımın ardından dış cephesinde ışıklandırılma çalışması gerçekleştirildi.

GECE BİR BAŞKA GÜZEL

Işıklandırıldıktan sonra gece de ziyaretçilerin akın ettiği tarihi mekânın avlusu tıka basa doluyor. Ulu Cami'yi ziyarete gelen vatandaşlar, ışıklandırılmış haliyle tarihi eserin bir başka güzel olduğuna dikkat çekti. Kent dışından gelen ziyaretçiler, tarihi caminin Diyarbakır'ın kadim bir şehir olduğuna da işaret ettiğini belirterek, büyük bir maneviyat duygusuna kapıldıklarını söylediler.