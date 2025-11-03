2 çocuk annesi eşini 45 yerinden bıçaklayıp öldürdü

Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Rusya uyruklu Arzu Khalılova evde eşi Salih Can M, ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine genç kadının çığlıkları sokakta yankılanmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polis, Arzu Khalılova'yı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Eşi Salih Can M, ise evde elinde bıçakla yakalandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Vücudunun çeşitli yerlerinden 45 kez bıçaklandığı belirlenen Arzu Khalılova, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Khalılova'nın yakınları sinir krizi geçirirken, gözaltına alınan Salih Can M, polis merkezine götürüldü.