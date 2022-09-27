2 genç kız İstanbul Boğazı’nda silah sıktı: Sebebi herkesi şaşkına uğrattı!

İstanbul Boğazında bindikleri bir tekneden rastgele silahla ateş eden iki geni kızın görüntüleri sosyal medyada yayılınca gündem oldu.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan açık kaynak çalışmalarında tekne üzerinde ateş eden ve paylaşım yapan şahsın Binnur A. (23) isimli şahıs olduğu tespit etti.
İfadelerinde olayın Haziran ayında yaşandığını videoyu ise bir arkadaşlarının çektiğini belirttiler.
Genç kızlar silahı kendilerine kaptanın verdiğini söyleyince polis kaptan A.K.'yı da gözaltına aldı.
A.K.'ye Genel güvenliği tehlikeye atmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı.
Olayda kullanılan silah ise teknede eşe geçirildi.
Gözaltına alınan iki üniversite öğrencisi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada beğeni uğruna magandalık yaptılar | Video