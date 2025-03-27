2 kişinin öldüğü komşu kavgasında anne ve oğluna 85 yıl hapis

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, 15 Ağustos 2021 tarihinde Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak'ta meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan Avcı ailesi ile Tülay Y. ve oğlu Hakan Y. arasında uzun süredir devam eden komşuluk gerginliği, o gün şiddetli bir kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle çıkan arbedede, Avcı ailesinin dört ferdi anne ve oğlu tarafından bıçaklandı. Baba Ahmet Avcı ve 12 yaşındaki kızı Ebru Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, aile fertlerinden Fatma ve Mustafa Avcı ağır yaralandı. Saldırı sonrası gözaltına alınan Tülay Y. ve Hakan Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE VE OĞLUNA 85 YIL HAPİS

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 13. celsede karara bağlanan davada sanıklar, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından hüküm giydi. Hakan Y., Ahmet ve Ebru Avcı'yı öldürmekten 30 yıl, Fatma, Mustafa Avcı ve Kürşat Barış Ayar'ı öldürmeye teşebbüsten 16 yıl 4 ay olmak üzere toplam 46 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Tülay Y. ise iki kişiyi öldürmekten 25 yıl, üç kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl 9 ay olmak üzere toplam 38 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

MÜŞTEKİLERDE CEZA ALDI

Mahkeme, olayda karşılıklı yaralamalar olduğuna hükmederek müştekiler hakkında da karar verdi.Fatma Avcı, Tülay ve Hakan Y.'yi yaralamaktan 1 yıl 10 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Avcı ise Hakan Y.'yi "kasten basit yaralama" suçundan 100 gün adli para cezası aldı. Her iki karar için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Duruşma sonrası açıklama yapan Avcı ailesinin avukatı, verilen cezaların yeterli olmadığını belirterek Kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını ifade etti.