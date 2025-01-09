2 kişinin ölümüne 2 kişinde yaralanmasına neden olan Iraklı sürücü hakkında kırmızı bülten çıkartıldı

Olay 30.11.2020 tarihinde otobanda meydana geldi. Gece saatlerinde önündeki kamyonu fark edemeyen Irak uyruklu Hüssein Mohammed Ali İsmael Kasımlee ölümlü ve yaralanmaya neden oldu. Gece vakti önündeki kamyonun arka kasasına çarpan sanık sürücü olaydan sonra kayıplara karıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin Irak uyruklu Asım Musa Haydar ve Hasım Semih, yaralananların ise Mohammed Abdullah, Mohammed Altahhan ve Ali İsmail Kasımlee olduğu öğrenilmişti.

Kaza sonrası Irak uyruklu sürücü Kasımlee hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. 5 yıldır hakkında yakalama kararı bulunan ve bir yıldır hakim karşısına çıkmayan sürücü hakkında mahkeme kırmızı bültenle arama kararı çıkarttı. Sürücü, yakalandığı ülke tarafında Türkiye'ye iade edilmesini de talep etti. Sanık sürücü iadesinin yapılmasının ardından Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.