2 kişiye linç girişiminde bulunan 19 kişi adliyeye sevk edildi

Adapazarı Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayiinde kalabalık bir grup tekel bayiinin önünde kendi aralarında tartışmış, tartışanları ayırmak isteyen Tekel Bayii çalışanı emekli polis M.D. ile tekel bayii sahibi S.K. şekilde darp edildi. Her iki yaralının hayati tehlikesi sürerken, olaya karışan toplam 19 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyette sorguya alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 7'si 18'den küçük toplam 19 kişi geniş güvenlik önlemleri altında Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi. Olayda ağır yaralanan iki kişinin tedavisi ise halen sürüyor.

NE OLMUŞTU!

Adapazarı Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayiinde kalabalık geçen 30 Mart gecesi kendi aralarında tartışmaya başladı. Tekel bayide çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D., tartışmayı ayırmak istedi. Ancak tartışan grup bu kez emekli polis memurunu hedef aldı. İşleri içine giren emekli polis M.D.'yi içeride darp eden gruba bu kez işyeri sahibi S.K. engel olmak istedi. Öfkeli grup hem emekli polisi hem de hem de işyeri sahibini darp etmeye başladı. İşyeri içinde ve dışında öldüresiye darp edilen, başında şişe kırılan, üzerine koliler atılan iki kişi kanlar içinde yere yığılırken, kavga çıktığı duyan grubun oturduğu mahalledekilerde olay yerine hücum etti. Bir anda toplumsal olaya dönen olay sırasında işyeri sahibi ve emekli polis linç edilmek üzere iken olay yerine gelen polis gruba müdahale etti.

Ancak grup ve mahalleden gelen 150 kişilik diğer grup polis mukavemet etmeye başladı. Grupta bulunan bazıları polise de saldırınca bu kez devreye takviye ekipler girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazıyla müdahale ettiği kalabalık güçlükle ayrılırken, gruptaki bazı kişiler görüntü alan gazetecilere biber gazıyla saldırdı. Takviye ekiplerin gelmesiyle sona eren olay sonrasında 112 Acil Sağlık Ambulans ekibi yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan 2 kişinin tedavisi halen sürüyor.

Olayın büyüklüğünü ise bayide bulunan güvenlik kameraları ortaya çıkardı. Görüntülerde, gençlerin kendi arasındaki tartışmayı bırakıp, uyarıda bulunan emekli polis memuruna yöneldikleri ve daha sonrasında ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerin devamında öfkeli grubun tekme, tokat ve dükkan içerisindeki malzemeler ile iki kişiyi öldüresiye darp ettiği anlar görüldü. Kanlar içerisinde kalan emekli polisin kurtulmak için silahı ile ateş açtığı esnada bir kişinin üzerine atladığı da görüldü. Polis ekipleri olayı biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı.