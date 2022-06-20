2 kişiyi öldürüp, 3 araca zarar verdiği kazada ehliyetsiz çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Sadık Mert Mermer, lüks ciple kafenin önünde otomobiline binmek üzere olan elektrik ve elektronik mühendisi 43 yaşındaki Tevfik Gözüm ile 32 yaşındaki vale Vusal İ.'ye çarptı. Gözüm, çarpmanın etkisiyle kaldırıma fırlarken, vale Vusal İ. ise yaklaşık 100 metre cipin altında sürüklendi. Bu sırada üniversite öğrencisi Mermer'in kullandığı cip 3 otomobile çarparak durdu Gözüm ve Ünsal İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Mermer'in dehşet saçtığı görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALKOLLÜ İKİNCİ TRAFİK KAZASI, YİNE EHLİYETSİZ

Kullandığı lüks cipiyle adeta kıyım yapan Sadık Mert Mermer'in olay sırasında 2,37 promil alkollü tespit edilirken, 2 yıl önce de alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulduğu ve 1 ay 20 gün hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Mermer'in, öte yandan daha önce de alkollü araç kullanırken başka bir trafik kazasına karıştığı, ehliyetinin geri verilmesinin ardından ise yeniden alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandığı ve tekrar ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da ehliyetinin olmadığı belirlendi.



Sadık Mert Mermer

'CİPİYLE ÇARPAN ASLİ, ÖLENLER TALİ KUSURLU'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sadık Mert Mermer hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Sadık Mert Mermer'in almış olduğu 2.27 promil alkolün etkisi ile iki şeridi ortalayarak fren tedbirsiz seyir hızı ile Tevfik Gözüm ile Vusal İ.'ye çarptığı, ardından iki araca daha çarptığı ve bu çarpmanın da etkisiyle başka bir aracın da hasar gördüğü aktarıldı. Mermer'in tedbirsiz araç süreme kurallarını ihlal etmeden asli kusurlu olduğu belirtilen iddianamede Gözüm ve Vusal İ.'nin tali kusurlu oldukları ifade edildi. Hazırlanan iddianame Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



Tevfik Gözüm

SAVUNMASI : 'ALLAH BENİ AFFETSİN'

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Sadık Mert Mermer savunmasında, kapının açıldığını gördükten sonra fren yaptığını ancak yerler ıslak olduğu için kontrolünü kaybettiğini ve çok pişman olduğunu söyledi. Mermer, "O gün finallerim bittiği için arkadaşlarımla beraber bir restorana gittim. Öğlen annem kötü olduğunu ve eve erken gelmemi söyledi. Hiç yapmamam gereken bir şey yaptım, alkollü olarak aracın direksiyonuna geçtim, viski kullanmıştım. Yolda giderken sağ şeritte bulunan aracın kapısının açıldığını o an gördüm, aydınlıktan karanlığa geçiş yaptığım esnada aracın yanından geçerken aniden kapının açıldığını fark ettim, frene bastım manevra yaptım fakat yerler ıslaktı aracın kontrolünü kaybettim. Aracımı sağa park ettim hemen olay yerine geldim. Olay yerinde yaralı birinin olduğunu gördüm, yardım etmeye çalıştım. Bana oradaki bir abla ambulansı aramamı söyledi, ambulansı aradım kaza geçirdiğimi söyledim. Arkamı döndüğümde bir tane daha yaralının olduğunu fark ettim, ikinci kez ambulansı aradım, ikinci konuşmam bitmeden oradan tanımadığım şahıslar üzerime gelip üstüme yürüdüler ben görmedim dememe rağmen bana saldırdılar yerde tekmelediler. Alkollü araç kullandığım için pişmanım, böyle bir olaya sebep olduğum için Allah beni affetsin çok özür diliyorum" dedi. Avukat beyanlarının ardından mahkeme Mermer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.