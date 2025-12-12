2 saatlik zirvede uzlaşma sağlanamadı: “Uzlaşma yok eylem var”

İZBB yönetiminin Sendikanın havuz uygulaması sona ersin talebine işverenin olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Sendika saat 13.00'da başlayan toplantıda İZBB Yönetiminden maaşların zamanında ve tam yatması ile geriye dönük alacaklarla ilgili ödeme takvimi verilmesini talep etmişti. Sendika ayrıca eylemlere son vermek için havuz sisteminin sonlandırılması ile işveren tarafından şirketlerine iade edilip havuzda bekletilen 350 işçinin işlerine iade edilmesini talep etmişti. DİSK Genel-İş TİS Daire Başkanı Faruk Saral toplantı sonrası yaptığı açıklamada eyleme devam kararı aldıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan 23 bin işçinin Kasım ayı maaşlarının eksik yatması nedeniyle başlayan eylemler 5. Günde de devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye yönetiminin talebi üzerine dün saat 13.00'da başlayan taraflar arasındaki görüşmeden sonuç çıkmadı. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası açıklama yapan sendika uzlaşma sağlanamadığını açıkladı.

UZLAŞMA YOK

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan DİSK Genel-İş TİS Daire Başkanı Faruk Saral, "İşten atılanların işinin başına dönmesi, havuzda bekleyen, sigortası ödenmeyen arkadaşlarımızın işbaşı yaptırılması talebimizi söyledik, 23 -24 bin emekçi arkadaşın alacaklarıyla ilgili bize bir takvim verilmesi ve buna riayet edilmesi noktasında talepleri bildirdik. Görüşmede ne İZFAŞ'tan atılanların işe alınması ne havuzda olanların işbaşı yapmasıyla ilgili ne de ödemeler takvimindeki taleplerimizi net şekilde cevaplamadılar. Ayın 20'sinde merkezi hükümetten gelecek paya göre, emekçi arkadaşların alacaklarıyla ve özellikle maaş ve mesailerle ilgili tüm kaynakları işçinin ödemelerine ayıracaklarını belirttiler. Bu bizim için mutlu eden bir gelişme değil. Bizim 9 kalem alacağımız var, gıda kartları, sosyal yardımlar, geriye dönük ödemelerimiz var. Eylemimize devam ediyoruz, mücadeleniz mücadelemizdir. Yolunuz ve yolumuz açık olsun" ifadelerine yer verdi.

YENİ EYLEM TAKVİMİ BELİRLENECEK

Saral açıklamasında, "Alacaklarla ilgili 5 günlük eylem planımızı hayata geçirdik, kamuoyunu bilgilendirdik. Önümüzdeki hafta için yapacağımız mücadelenin tavrını ve şiddetini belirleyeceğiz" dedi.