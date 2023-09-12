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Giriş Tarihi: 12.9.2023

2 sır ölüm 2 acılı kadın

Biri 3, diğeri 6 yıl önce yaşanan ve kayıtlara intihar olarak geçen iki kadının şüpheli ölümü geride acı dolu iki aile bıraktı

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
2 sır ölüm 2 acılı kadın
İstanbul Fatih'teki evinde 3 yıl önce ölü bulunan Türk asıllı İngiltere vatandaşı Ayşe Rhiannon Vural'ın annesi Tracie Brookes, kızının kişisel eşyalarını almak için Türkiye'ye geldi. Anne Brookes, kızının intihar etmediğini, olayın soru işaretleriyle dolu olduğunu söyledi. 11 Eylül 2020 günü, saat 16.20 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde yaşanan olayda 24 yaşındaki Ayşe Rhiannon Vural silahla vurulmuş halde bulunmuştu.



1 GÜN ÖNCE ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU
Kızının eşyalarını almak için açılan tereke davasına katılmak üzere 7 Eylül 2023'te İstanbul'a gelen acılı anne, İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşma sonrası kızının eşyalarını teslim aldı.
Ölü bulunan Vural'ın eski sevgilisinin kamuoyunda Balat çetesi olarak bilinen suç örgütünün yöneticilerinden Ararat Özer olduğu ortaya çıktı. Ayşe Rhiannon Vural'ın, ölümünden bir gün önce kendisini darp ettiği için Ararat Özer'den şikâyetçi olduğu öğrenildi.

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2 sır ölüm 2 acılı kadın
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