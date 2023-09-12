2 sır ölüm 2 acılı kadın

İstanbul Fatih'teki evinde 3 yıl önce ölü bulunan Türk asıllı İngiltere vatandaşı Ayşe Rhiannon Vural'ın annesi Tracie Brookes, kızının kişisel eşyalarını almak için Türkiye'ye geldi. Anne Brookes, kızının intihar etmediğini, olayın soru işaretleriyle dolu olduğunu söyledi. 11 Eylül 2020 günü, saat 16.20 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde yaşanan olayda 24 yaşındaki Ayşe Rhiannon Vural silahla vurulmuş halde bulunmuştu.Kızının eşyalarını almak için açılan tereke davasına katılmak üzere 7 Eylül 2023'te İstanbul'a gelen acılı anne, İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşma sonrası kızının eşyalarını teslim aldı.Ölü bulunan Vural'ın eski sevgilisinin kamuoyunda Balat çetesi olarak bilinen suç örgütünün yöneticilerinden Ararat Özer olduğu ortaya çıktı. Ayşe Rhiannon Vural'ın, ölümünden bir gün önce kendisini darp ettiği için Ararat Özer'den şikâyetçi olduğu öğrenildi.