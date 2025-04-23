2 Türk dağcı Elbrus Dağı’na tırmanışta hayatını kaybetti

Rusya'da bulunan Elbrus Dağı zirvesinde tırmanan Türk gruptan 2 kişi hipotermi geçirerek yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğasever ve dağcı Mehmet Kocaakça, Alanya'dan Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu, Antalya'dan Cihan Yıldırım ve Bursa'dan Dr. Kazım Güler'den oluşan 5 kişilik grup pazar günü Rusya'ya gitti. Önceki gün 5 kişilik grup Rusya'da bulunan 5 bin 642 metre yükseklikteki dünyaca ünlü Elbruz Dağı'na tırmanış yaptı.

Dağın zirvesine ulaşan dağcılar hipotermi geçirirken Alanyalı dağcılar Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu yardım istedikten sonra kendi çabalarıyla aşağıya inmeyi başardı. Yardım çağrısı üzerine 6 kişiden oluşan Elbrus Yüksek Dağ Arama Kurtarma Timi zirvedeki 3 dağcıdan Antalyalı Cihan Yıldırım'a donmak üzereyken ulaşırken, Manavgatlı Mehmet Kocaakça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan aramalar sonucunda Dr. Kazım Güler'in de cansız bedeni de ulaşıldı.