2 yaşındaki çocuk havuzda öldü

Elazığ'da parktaki süs havuzuna düşen 2 yaşındaki Ali Aras Poyraz, hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Ailesiyle parka gelen Ali Aras Poyraz, oynadığı sırada süs havuzuna düştü. Çevredekilerin sudan çıkardığı Ali Aras, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aras, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ali Aras'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.