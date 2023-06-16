20 yaşındaki genç sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü! Ölmeden önce arkadaşını arayıp yerini söyledi

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesinde 11 Haziran günü sabaha karşı saat 05.15 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ulaş Varyemez ile müzisyen arkadaşı D.B. birlikte börekçiye gidip oturdular. Burada bir süre vakit geçiren ikili evlerine gitmek üzere ayrıldı. Ayrıldıktan 5 dakika sonra D.B.'ye bir telefon geldi. Arayan az önce yanından ayrıldığı arkadaşı Ulaş Varyemez'di. Varyemez telefonda; "Ben vuruldum çabuk gel" dedi. D.B. nerede olduğunu sorup hemen yanına koştu gittiğinde arkadaşı bilinci kapalı şekilde kanlar içinde yatıyordu.

SIRTIDAN VURULDU

Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak Varyemez ola yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yapılan incelemede bir kişinin arkadan gelip Varyemez'i sırtından vurduktan sonra olay yerinden kaçtığını tespit etti. Kısa süre kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için Cinayet Büro Dedektifleri çalışma başlattı.

ESKİ EŞİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ HUSUMETİ

Yapılan çalışmalarda şüphelinin Onur P. olduğu öğrenildi. İddiaya göre Onur P.'nin bir süre önce boşandığı eşi ile Varyemez arasında bir gönül ilişkisi vardı. Bu ilişki yüzünden ikili arasında husumet oluşmuştu. Cinayet Büro ekipleri eski eşiyle gönül ilişkisi iddiasıyla Varyemez'i öldüren şüpheli Onur P.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önceden 4 ayrı kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.