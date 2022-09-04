20 yıl kalbinde iki delikle yaşadı

Aynı zamanda epilepsi hastası olan İrem Dolan, yaklaşık 6 ay önce aniden rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Çarpıntı ve nefes darlığı nedeniyle gittiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İrem'in kalbinin sağ tarafından biri büyük olmak üzere iki delik saptandı. 20 yıldır hiçbir şeyden habersiz kalbindeki deliklerle yaşamını sürdüren İrem'in rahatsızlığının kalp yetmezliğine doğru evrildiği tespit edildi. Acil ameliyata alınması gerektiği belirtildi. Ancak genç kız önce üniversite sınavına girmeyi sonra ameliyat olmayı tercih etti.

ÖNCE SINAV SONRA AMELİYAT

İrem Dolan, Haziran ayında yapılan Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girdikten sonra geçtiğimiz hafta özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Muzaffer Bahçivan ve ekibinin gerçekleştirdiği 3,5 saat süren başarılı operasyonla genç kız sağlığına kavuştu.

"20 YIL SONRA BENİM İÇİN YENİ BİR HAYAT BAŞLADI"

Yeni bir hayata merhaba diyen İrem Dolan, "20 yıl boyunca kalbimdeki iki delikle habersiz yaşıyordum. Ameliyata girmeden önce çok korkuyordum. Doktorum sayesinde güzel bir operasyon geçirdim. Kalbimdeki delikler kapatıldı. Artık beni yeni ve sağlıklı bir hayat bekliyor" ifadelerini kullandı. Girdiği üniversite sınavında bu yıl istediği sonucu alamadığını belirten İrem, gelecek yıl tekrar sınava girip, çocuk gelişimi bölümü okumak istediğini söyledi.