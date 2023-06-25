20 yıldır çadırda tek başına yaşıyor: ‘Huzuru çadırda buldum’

Rize'de emekli olan Ali Meral (70), 20 yıldır Gündoğdu Mahallesi'nde, kendi arazisine kurduğu çadırda yaşıyor. 1974'teki Kıbrıs Harekâtı sırasında, Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan sınırında askerlik yapan Meral yaşadıklarını şöyle anlattı:O dönem Edirne boşaltıldı. Biz 3 ay çadırda, 3 ay da yeraltı sığınağında kaldık ve her an savaşa gitmek için bekledik. O günlerde yaşadıklarım psikolojimi bozdu. Askerlik sonrası ilaç kullanmaya başladım. Evde kaldığımda beni bir şeyler sıkıyor, sanki boğuluyorum. Bir yerde 5 dakikadan fazla duramıyordum.O nedenle baba evinde kalamıyordum. Gece evden çıkıp gidiyordum. Psikolojik sorunlarımla başkasının hayatını karatmamak için hiç evlenmedim. 2003'te yolu dahi olmayan arazimin içine derme çatma bir çadır kurdum. Hayatımı da bu çadıra sığdırdım. Banyom, mutfağım, suyum, elektriğim, televizyonum, 5 tavuk ve bir kedim var.Gündüzleri geziyorum. Akşamları çadıra dönüp yemeğimi yapıyorum. Huzuru çadırımda buluyorum. İnsanlardan uzak kalmakta bana huzur veriyor. Çok yağmur yağdığında bazen çadıra su giriyor. Karda ise bazı bölümleri çöküyor. Tek isteğim 1+1 konteyner ev ama alacak kadar param yok.