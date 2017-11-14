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-YPG korumasında 'lı teröristlere tahliye

Giriş Tarihi: 14.11.2017 00:26 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 01:42
ABD-YPG korumasında DEAŞ'lı teröristlere tahliye

--PKK'nın kanlı ittifakını gözler önüne seren görüntüler ortaya çıktı. Rakka’da sıkışan en az 350 DEAŞ’lı terörist, ABD ve PKK/PYD ile anlaşarak şehirden tahliye edilmişti. O görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı....

Ekim ayında yüzlerce 'lı terörist, ve PKK/PYD ile anlaşarak şehri konvoylar halinde terk etmişti. Yayınlanan görüntülerde, DEAŞ'lı teröristlerin ABD ile PKK/PYD koruması altında şehri terk ettiği görüldü. Kanlı ittifakın görüntülerini İngiliz yayın kuruluşu BBC yayınladı.

GİZLİ ANLAŞMAYLA TAHLİYE

ABD öncülüğündeki askeri koalisyon, 350 DEAŞ'lının "gizli anlaşma" ile tahliye edildiğini kabul etti. Kentten konvoylarla ayrılan DEAŞ'lı teröristlerin, Irak ve sınırına kadar ulaştığı iddia ediliyor.

PKK/PYD daha önce 'te de DEAŞ ile tahliye anlaşması yapmıştı.

RAKKA'YI TERÖR ÖRGÜTÜNE TESLİM ETMİŞLERDİ

Terör örgütü PKK/PYD, 'nin Rakka kentini, DEAŞ'tan almıştı. ABD eliyle işgal edilen Rakka, PKK'ya teslim edilmişti. Teröristler, şehrin merkezine teröristbaşı Öcalan'ın posterlerini asmıştı. Gizli anlaşmanın görüntülerini paylaşan BBC dahil birçok Batılı yayın organları ise, Rakka'nın PKK'nın eline geçmesini zafer gibi duyurmuştu.

Rakka'yı ABD ile PKK korumasıyla terk eden DEAŞ'ın konvoyunun izlediği rota da böyle görüntülendi..

RUSYA, RAKKA'DAKİ KİRLİ ANLAŞMAYI AÇIKLAMIŞTI

'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'ın çatışmadan Rakka'dan çekilmesi için örgüt liderleriyle anlaştığını ve dünya kamuoyunun yanıltılması için şiddetli çatışmalar çıktığı yönünde haberler yapıldığını belirtmişti.

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ABD-YPG korumasında DEAŞ'lı teröristlere tahliye
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