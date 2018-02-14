Sanat camiasını üzen son dakika haberi! Sanatçı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti!

Kanser tedavisi gören Türk Halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Nuray Hafiftaş, 2017'de kalın bağırsak ameliyatı geçirmiş, ameliyattan bir süre sonra kanser karaciğerine de sıçramıştı.

NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM BİR ANDA TEPE TAKLAK OLDU

Kanser olduğunu öğrenen Nuray Hafiftaş yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlatmıştı: Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.

Nuray Hafiftaş hasta yatağında son röportajını böyle vermişti!

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 yılında Çıldır'da doğdu.

İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı.

Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.

Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var.

Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan okudu. Sanatçının son albümünde ise kendisine ait Be Hey Gafil ve "Yavrular isimli iki bestesi bulunuyor.

Türk Halk Müziği'nin çağdaş, otantizm'e asla ihanet etmeyen ama teknoloji'ye açık bir neferi oldu. Zaman oldu kendi kulvarında birlikte yarıştıkları meslektaşlarının albümlerinde vokal yapacak kadar alçak gönüllü ve özverili oldu.

Nuray Hafiftaş'ın Türk Halk Müziği klasik sanatçıları literatürüne girmesine neden olan özellikleri kuşkusuz sadece bunlar değil. "Eyvah Gönül" de ürettikleri eserlerden biri.

Star Prodüksiyon etiketiyle piyasaya çıkan 'Yazı Bir Dert Kışı Bir Dert' isimli son albümünün prodüktörlüğünü Yusuf Savaş üstlendi. 12 eserden oluşan bu albüm yaklaşık dört yıl aradan sonra çıktı.