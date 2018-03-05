Sigaraya veda etti 100 bin km gitti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası motosikletçi İbrahim Değerli (37), 7 yıl önce sigarayı bıraktı. Sigaraya harcadığı paraları biriktirmeye başlayan Değerli, bu paralarla motosikletiyle gezme kararı aldı. 7 yılda 100 bin kilometrelik yolculuk yaptı. Türkiye'nin her yerini gezdiğini belirten Değerli, son yolculuğunda ise Gürcistan, Azerbaycan ve İran'a giderek 3 ülkeyi de motosikletiyle gezdi.

YILDA 4-5 BİN TL BİRİKTİRİYOR

?Her gün sigaraya verdiği paraları biriktirmeyi sürdürdüğünü söyleyen Değerli "Sigaraya vereceğim paraları biriktirerek gezilerimi devam ettirmeyi düşünüyorum. Bu sene de Balkan ülkelerini dolaşmayı planlıyorum. Yılda ortalama 4-5 bin TL'ye yakın para biriktiriyorum. O parayla da çoğu yeri gezebiliyorum" dedi. Sigarayı bıraktığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Değerli, "Sigara içenlere tavsiyem sigaraya harcayacakları parayı biriktirip benim gibi gezsinler. Ya da çok sevdikleri bir hobilerine harcasınlar" dedi.