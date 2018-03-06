e-Devlet Miras Sorgulama nasıl yapılır? Miras sorgulama burada...

e-Devlet miras sorgulama işlemi dün itibariyle sosyal medya üzerinden konuşulmaya başlandı. e-Devlet üzerinden askerlik tecil belgesi sorgulama, sigorta dökümü alma, sicil kaydı sorgulama, alt üst soy bilgisi sorgulama, şehit listesi ve sefer görev emri sorgulama işlemlerinden sonra bu hizmetlerin yanına güncel olarak miras sorgulama hizmeti de eklendi. e-Devlet miras sorgulama nasıl yapılır? sorusu ise vatandaşlar tarafından dünden beri yanıtı sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Miras sorgulama konusunda bilmeniz gerekenler sabah.com.tr'de...