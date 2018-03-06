Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > e-Devlet Miras Sorgulama nasıl yapılır? Miras sorgulama burada...

e-Devlet nasıl yapılır? Miras sorgulama burada...

nasıl yapılır? e-Devlet portalı, vatandaşlar için yeni hizmetler sunmaya devam ediyor. Özellikle Şubat ayına damga vuran soyağacı sorgulama ve soy bilgisi öğrenme yeniliğinden sonra şehit listesi sorgulama hizmeti de e-Devlet üzerinden bireylerin erişimine açılmıştı. Son olarak gündeme gelen hizmet çeşidi ise ! Peki miras sorgulama nasıl yapılır? Mirasçılık belgesi hizmeti nedir? Size miras kaldığını öğrenirseniz bu mirasın vergisi var mı? Tüm bu soruların yanıtlarını sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 6.3.2018 10:33
e-Devlet Miras Sorgulama nasıl yapılır? Miras sorgulama burada...

e-Devlet işlemi dün itibariyle sosyal medya üzerinden konuşulmaya başlandı. e-Devlet üzerinden askerlik tecil belgesi sorgulama, sigorta dökümü alma, sicil kaydı sorgulama, alt üst soy bilgisi sorgulama, şehit listesi ve sefer görev emri sorgulama işlemlerinden sonra bu hizmetlerin yanına güncel olarak miras sorgulama hizmeti de eklendi. nasıl yapılır? sorusu ise vatandaşlar tarafından dünden beri yanıtı sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Miras sorgulama konusunda bilmeniz gerekenler sabah.com.tr'de...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
e-Devlet Miras Sorgulama nasıl yapılır? Miras sorgulama burada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN