Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Taksicinin boğazına bıçağı dayayıp, parasını gasp ettiler

Taksicinin boğazına bıçağı dayayıp, parasını gasp ettiler

İstanbul'dan bindikleri taksi ile 'nin Darıca ilçesine gelen E.Ş. (18) ile Y.A. (15) şoförün boğazına bıçağı dayayarak bin 200 TL'sini gasp etti. 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 17:20
Taksicinin boğazına bıçağı dayayıp, parasını gasp ettiler

Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Taksim'den taksiye binen 2 kişi Darıca'ya geldi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde taksiyi durduran 2 kişi, taksi şoförü B.U.'nun (42) boğazına bıçağı dayayıp tehdit ederek bin 200 TL'sini gasp etti. 2 kişi aracın anahtarını da yanlarına alarak kaçtı. Taksi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, 2 kişinin eşkallerini belirledi. Polis, E.Ş.'yi İstanbul Bahçelievler'de, Y.A.'yı ise Darıca'daki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Taksicinin boğazına bıçağı dayayan E.Ş. ile Y.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksicinin boğazına bıçağı dayayıp, parasını gasp ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN