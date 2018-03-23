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Kızının doğduğu gün, annesi öldü, 2 oğlu yoğun bakımda

'ın İlçesi'nde bugün kız çocuğu dünyaya gelen Yasin Gökoğlu, müjde vermek için gittiği evde annesiyle 2 oğlunu hareketsiz buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Emine Gökoğlu (70) öldü, torunları Ebubekir (12) ve Fatih Gökoğlu (6) ise yoğun bakıma alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 16:53
Kızının doğduğu gün, annesi öldü, 2 oğlu yoğun bakımda

ilçesinde oturan Yasin Gökoğlu eşinin doğum sancısı tutması üzerine 2 çocuğunu annesi Emine Gökoğlu'na bırakarak, İskenderun Devlet Hastanesi'ne gitti. Sabah bir kız çocuğunun dünyaya gelmesi sevinci ile Belen'e annesinin evine dönen Yasin Gökoğlu, içeri girdiğinde annesi ve çocuklarının hareketsiz buldu.

BABAANNE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Emine Gökoğlu ve torunları Ebubekir ile Fatih Gökoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Ancak Emine Gökoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Kızının doğduğu gün, annesi öldü, 2 oğlu yoğun bakımda
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