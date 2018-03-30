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Liselilerin ödüllü "defans u" 'de yarışacak

Tasarladıkları la 'deki yarışmadan dereceyle dönen lı öğrenciler, 'de düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor. 14 liseliden oluşan "rOctopus 7134" takımı, bu kez ABD'deki dünya şampiyonasına katılacak. Çin'deki şampiyonada önemli ülkeleri geride bırakan öğrenciler, tasarladıkları "defans robotu" ile rakip takımların oyununu engellemeyi başardı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 20:01 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 20:04
Liselilerin ödüllü defans robotu ABD'de yarışacak

'de 18 Mart'ta düzenlenen FIRST ics Competition (FRC) robot yarışmasında "Rookie All Star" ödülünü alan Mesleki ve Teknik , Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesinden 14 öğrencinin yer aldığı "rOctopus 7134" takımı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Öğrenciler, aldıkları ödülü Vali Köşger ile paylaşıp 'deki yarışmalar için destek sözü aldı.

Takımın başarısından dolayı tebrik eden Köşger, öğrencilerin adına önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞE SÖZ VERİYORUZ"

Öğrencilere her zaman destek olduklarını belirten Köşger, "Bu sözümüz Amerika'daki dünya şampiyonası için de geçerli. Biz çocuklarımızın her zaman yanındayız. Amerika'ya gidişleri için gerekli her türlü desteği veriyoruz." dedi.

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İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahameddin Karaköse de takımın, 16-24 Nisan'da ABD'de organize edilen dünya şampiyonasına hazırlandığını dile getirdi.

Öğrencilerden Selim Kuzucu da Türk bayrağını Çin'de dalgalandırıp orada İstiklal Marşı'nı okumanın kendilerini çok gururlandırdığını aktararak, aynı başarıyı ABD'de de göstereceklerine inandığını vurguladı.

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Çin'de önemli ülkeleri geride bıraktıklarını aktaran Kuzucu, tasarladıkları "defans robotu" ile rakip takımların oyununu engellemeyi başardıklarını sözlerine ekledi.

Vali Köşger, ziyaret anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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Liselilerin ödüllü "defans robotu" ABD'de yarışacak
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