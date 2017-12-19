Instagram'ı sallayan Türk doktorlar

Adına fanlar açılan, Instagram'da fenomen olan Berika Demir'in Tıp Fakültesi öğrencisi olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Tıp Fakültesi'nde eğitim görüp, bir yandan da ürün tanıtımlarında mankenlik yapan 24 yaşındaki Berika Demir'i görenler Tıp Fakültesi okuduğuna inanamıyor. 2013 yılında Kartal Soğanlık'ta bulunan Burak Bora Anadolu Lisesi'nden mezun olan Berika Demir (24) girdiği üniversitesi sınavında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 5 yıldır Tıp Fakültesi'nde eğitim alan Berika, bir dönem Kenan Işık'ın sunduğu Kim milyoner olmak ister? programına katıldı. Ancak beşinci soruda verdiği yanlış cevap ile elenip bin TL ile yarışmadan ayrılınca sosyal medyada, Tıp Fakültesi öğrencisi olmasına rağmen kısa sürede yarışmadan elenen kız diye eleştirildi. Bir süre sonrada bu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekip geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Çok sayıda takipçisi olan Berika, Tıp Fakültesi önünde çektirdiği fotoğraflarla fenomen olurken kısa bir süre sonra reklam şirketleri tarafından keşfedildi.