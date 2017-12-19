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'ı sallayan Türk doktorlar

Giriş Tarihi: 19.12.2017 15:25 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 10:00
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'ı sallayan Türk doktorlar
Instagram'ı sallayan Türk doktorlar

Adına fanlar açılan, 'da fenomen olan Berika Demir'in Tıp Fakültesi öğrencisi olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

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'ı sallayan Türk doktorlar
Instagram'ı sallayan Türk doktorlar

Tıp Fakültesi'nde eğitim görüp, bir yandan da ürün tanıtımlarında mankenlik yapan 24 yaşındaki Berika Demir'i görenler Tıp Fakültesi okuduğuna inanamıyor.

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'ı sallayan Türk doktorlar
Instagram'ı sallayan Türk doktorlar

2013 yılında Kartal Soğanlık'ta bulunan Burak Bora Anadolu Lisesi'nden mezun olan Berika Demir (24) girdiği üniversitesi sınavında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

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'ı sallayan Türk doktorlar
Instagram'ı sallayan Türk doktorlar

5 yıldır Tıp Fakültesi'nde eğitim alan Berika, bir dönem Kenan Işık'ın sunduğu "Kim milyoner olmak ister?" programına katıldı.

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'ı sallayan Türk doktorlar
Instagram'ı sallayan Türk doktorlar

Ancak beşinci soruda verdiği yanlış cevap ile elenip bin TL ile yarışmadan ayrılınca sosyal medyada, "Tıp Fakültesi öğrencisi olmasına rağmen kısa sürede yarışmadan elenen kız" diye eleştirildi.

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'ı sallayan Türk doktorlar
Instagram'ı sallayan Türk doktorlar

Bir süre sonrada bu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekip geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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'ı sallayan Türk doktorlar
Instagram'ı sallayan Türk doktorlar

Çok sayıda takipçisi olan Berika, Tıp Fakültesi önünde çektirdiği fotoğraflarla fenomen olurken kısa bir süre sonra reklam şirketleri tarafından keşfedildi.

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