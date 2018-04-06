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Hemşire ve doktor arasında 'ezik' kavgası

’nde yaşanan hemşire-doktor tartışması mahkemeye taşındı. Hakarete varan tartışma için mahkeme, doktorun 5 bin 800 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Giriş Tarihi: 6.4.2018 07:46 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 07:51
Hemşire ve doktor arasında 'ezik' kavgası

'nde yaklaşık 2 yıl önce yaşanan olayda, iddiaya göre, hastanede iğne ucu gibi tıbbi atıkların biriktirildiği kutuya ampul ve cam atık da atıldı. Bunun üzerine Dr. N.Ç., öğrenci stajyerden kutudaki tıbbi malzeme dışındaki atıkları toplamasını istedi.

Tıbbi malzemelerin toplanırken stajyerin eline batabileceği düşüncesiyle, aralarında hemşire N.P.'nin de bulunduğu çalışanlar tarafından tutanak tutuldu ve durum başhekime bildirildi. Olayın büyümemesi için Dr. N.Ç. ve hemşire N.P.'nin görev yeri değiştirildi. Yaşananların ardından hemşire N.P. ile ameliyathane sorumlusu Dr. C.Y.'yi birlikte gören Dr. N.Ç., kendisi hakkında görüşüldüğü düşüncesiyle N.P.'ye çıkıştı. Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre Dr. N.Ç., "Benim hakkımda konuşuyorsun. Senin tedaviye ihtiyacın var. Eziksin, geri zekâlısın, doktor olmadığın için egolosun" diye bağırdı.

Yaşadıkları üzerine tutanak tutturan hemşire N.P. de suç duyurusunda bulundu. Bayındır , hemşire N.P.'yi haklı bularak Dr. N.Ç.'nin yasal faiziyle birlikte 5 bin 800 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. (Habertürk)

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Hemşire ve doktor arasında 'ezik' kavgası
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