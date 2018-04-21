Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Başkentte asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Başkentte asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

'da asker eğlencesinden dönenlerin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 06:59 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 07:06
Başkentte asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 ZT 387 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan 4 kişiden, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer 3 kişi ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ASKER EĞLENCESİNDEN DÖNÜYORLARDI

Olayda ölen ve yaralanan kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı. Öte yandan kazanın, otomobildeki kişilerin bir asker eğlencesine katıldıktan sonra dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN