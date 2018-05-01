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İstihareye nasıl yatılır ve istihare namazı nasıl kılınır?

İstihareye nasıl yatılır sorusunun yanıtı sık sık araştırılan konular arasında yer alır. Bir kimsenin istediği bir şeyin kendisi için Hayırlı olup olmayacağı konusunda bir işarete kavuşmak için yatmadan önce iki rekat namaz kılarak Allah'a dua etmesidir.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 12:46
İstihareye nasıl yatılır ve istihare namazı nasıl kılınır?

İSTİHAREYE NASIL YATILIR VE NAMAZI NASIL KILINIR?

, bir kimsenin yapmak istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağı konusunda bir işarete kavuşmak maksadıyla yatmadan önce iki rekât namaz kılarak Allah'a dua etmesidir. İnsanlar, bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler. Bunu anlayabilmek için istişare ederler ve Allah'tan yardım dilerler. Bu bakımdan istihâre, bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını; hayırlı ise gerçekleşmesini Allah'tan dilemek ve O'ndan yardım istemektir. Hz. Peygamber ashabına her işte istihâreyi, Kur'an'ın bir suresini öğrettiği gibi öğretmiştir (Buhârî, Teheccüd, 25; Ebû Dâvûd, Vitir, 31).

İstihâre namazı mendup olup, birinci rekâtında Fâtiha'dan sonra Kâfirûn sûresi; ikinci rekâtında Fâtiha'dan sonra İhlas sûresi okunur. Namazdan sonra istihâre duası yapılır
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İstihareye nasıl yatılır ve istihare namazı nasıl kılınır?
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