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: 'de korkutan

haberi... 'de ise saat 08.35'te merkezi Menderes olan 3,1 büyüklüğünde  meydana geldi. Depremin yaklaşık 7,8 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 09:23
'in Menderes ilçesinde ise saat 08.35'te 3,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te 'nde Bodrum açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. İzmir'de ise saat 08.35'te merkezi Menderes olan 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7,8 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Depremler herhangi bir hasara yol açmadı.
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Son dakika: İzmir'de korkutan deprem
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