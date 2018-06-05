Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü..

Kaza, İstanbul Bayrampaşa Otogarı önünde hal yolu istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah İnce, yol kenarında minibüs beklerken hafif ticari aracın sürücüsü Tuncer Koçer yol sormak için yanında durdu. O sırada Ali Sapancı kontrolündeki 60 HJ 412 plakalı kamyonun kasasındaki yük, üst geçide çarptı. Kamyon kasasında taşınan inşaat asansörü, ilk önce hafif ticari araca ardından Abdullah İnce'nin üstüne düştü.

Kaldırımda beklerken üzerine düşen asansörle can verdi... O anlar kamerada!



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İnce, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen İnce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazadan dolayı yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Meraklı sürücülerin yavaşlaması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Trafiği iki şeritten sağlayan polis ekipleri, olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından konuyla ilgili çalışma başlattı.



Kaza anını anlatan Serdar Talay, "Burada minibüs bekliyordu. Bir araç da geldi. Ona adres soruyordu. Bu araç hızla buraya girince hem aracın hem de yayanın üstüne düştü. Yaralı can çekişiyordu" dedi.



KAZA ANI KAMERADA



Otogar önünde yaşanan feci kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde üst geçide çarpan kamyondan düşen asansör bir otomobilin üzerine devriliyor. Feci kazanın ardından vatandaşlar yardım için olay yerine koşuyor.