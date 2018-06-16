Cumhurbaşkanlığı'ndan bacakları kesilerek öldürülen köpeğe ilişkin flaş açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Sakarya'da bacakları kesilerek öldürülen yavru köpeğe ilişkin açıklamalarda bulundu.
İŞTE KALIN'IN O MESAJLARI:
''Bayram günü yüreklerimizi burkan bu hadiseyi Sakarya valimiz ile görüştüm. Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak.
İlgili yasa tasarısının Meclis'ten çıkması isabet olacaktır.
#HayvanaSiddetSuctur ve cezasız kalmayacaktır.
Hayvanlara eziyet etmek, işkence etmek, zarar vermek, öldürmek, vb. eylemler günahtır ve suçtur. Allah'ın bize emaneti olan hayvanların üzerimizde hakkı vardır.
#HayvanaSiddetSuctur ve buna karşı kanuni ve toplumsal mücadeleden geri adım atmayacağız.''