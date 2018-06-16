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'ndan bacakları kesilerek öldürülen köpeğe ilişkin flaş açıklama!

Sözcüsü , 'da bacakları kesilen yavru köpeğin ölümünün çok yönlü araştırıldığını belirterek, "İlgili yasa tasarısının Meclis'ten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 16.6.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 11:44
Cumhurbaşkanlığı'ndan bacakları kesilerek öldürülen köpeğe ilişkin flaş açıklama!

Sözcüsü , sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 'da bacakları kesilerek öldürülen yavru köpeğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

İŞTE KALIN'IN O MESAJLARI:

''Bayram günü yüreklerimizi burkan bu hadiseyi Sakarya valimiz ile görüştüm. Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak.

İlgili yasa tasarısının Meclis'ten çıkması isabet olacaktır.

#HayvanaSiddetSuctur ve cezasız kalmayacaktır.

Hayvanlara eziyet etmek, işkence etmek, zarar vermek, öldürmek, vb. eylemler günahtır ve suçtur. Allah'ın bize emaneti olan hayvanların üzerimizde hakkı vardır.

#HayvanaSiddetSuctur ve buna karşı kanuni ve toplumsal mücadeleden geri adım atmayacağız.''

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Cumhurbaşkanlığı'ndan bacakları kesilerek öldürülen köpeğe ilişkin flaş açıklama!
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